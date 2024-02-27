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Бойцы группировки “Юг” показали первые кадры из освобожденного Северного

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Бойцы группировки "Юг" показали первые кадры из освобожденного Северного

Солдаты подразделения мотострелкового полка группировки войск “Юг” заняли населенный пункт Северное, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В распоряжении агентства оказалось также первое видео из освобожденного села. На кадрах двое военнослужащих держат флаги России и Башкортостана. «

"Полк 14/53 при взятии Северного развернул свои флаги", – сказал автор видео.

Как рассказал собеседник агентства, бои за населенный пункт велись несколько месяцев.«”Северное являлось частью южного фаса окружения Авдеевки, бойцы отдельного разведбата “Спарта” и уральские мотострелки методично выбивали ВСУ из укрепленных позиций в лесополках, отодвигая фронт все дальше от Донецка”, – пояснил он.

Радио Sputnik сообщало, что ВС России за неделю освободили три населенных пункта в ДНР.

Взято отсюда.

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