реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Бойцы группировки войск “Центр” атаковали порядка 370 целей ВСУ

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Бойцы группировки войск "Центр" атаковали порядка 370 целей ВСУ

ВС России атаковали порядка 370 целей украинских войск, в том числе два пункта управления дронами и опорные пункты, сообщил начальник пресс-центра группировки войск “Центр” Александр Савчук. «”Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение по около 370 выявленным целям ВСУ, в том числе десяти опорным пунктам, двум пунктам управления беспилотной авиацией”, – сказал он РИА Новости.

Савчук уточнил, что бомбардировочная и штурмовая авиация ВС РФ, в частности, нанесла 50 ударов по целям в районах Усманово, Очеретино, Керамика и Бердычей.

По данным начальника пресс-центра, украинская армия потеряла более 400 солдат. Кроме того, ВС РФ уничтожили два БТР, 15 автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, а также САУ AS-90 Braveheart.

Радио Sputnik писало, что не понравилось главкому ВСУ Александру Сырскому на Авдеевском направлении.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Очная явка на выборах президента России достигла 60 процентов

Очная явка на выборах президента России достигла 60 процентов

Очная явка на выборах президента России по стране достигла 60…

“Это роскошно”. Наблюдатель на выборах из Франции сравнил Москву и Париж

“Это роскошно”. Наблюдатель на выборах из Франции сравнил Москву…

Современная Москва – роскошная и наполненная счастливыми людьми – напоминает…

Памфилова назвала число международных наблюдателей на выборах президента РФ

Памфилова назвала число международных наблюдателей на выборах президента РФ

На выборах президента РФ работают 1 115 международных наблюдателей из…

На избирательных участках краевой столицы вновь работали члены Общественной палаты города Барнаула

На избирательных участках краевой столицы вновь работали члены Общественной…

В Барнауле, как и во всей стране, проходит финальный день…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp