ВС России атаковали порядка 370 целей украинских войск, в том числе два пункта управления дронами и опорные пункты, сообщил начальник пресс-центра группировки войск “Центр” Александр Савчук. «”Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение по около 370 выявленным целям ВСУ, в том числе десяти опорным пунктам, двум пунктам управления беспилотной авиацией”, – сказал он РИА Новости.

Савчук уточнил, что бомбардировочная и штурмовая авиация ВС РФ, в частности, нанесла 50 ударов по целям в районах Усманово, Очеретино, Керамика и Бердычей.

По данным начальника пресс-центра, украинская армия потеряла более 400 солдат. Кроме того, ВС РФ уничтожили два БТР, 15 автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, а также САУ AS-90 Braveheart.

Радио Sputnik писало, что не понравилось главкому ВСУ Александру Сырскому на Авдеевском направлении.

Взято отсюда.