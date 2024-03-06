Бойцы группировки войск “Юг” досрочно проголосовали на выборах президента

Бойцы СВО приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента России, сообщает “Кубань 24”.

По информации издания, военнослужащие Южной группировки войск начали отдавать свои голоса на выборах президента России.

Кадры проведения досрочного голосования военнослужащих одного из подразделений 150-й мотострелковой дивизии группировки войск “Юг” на выборах главы государства распространило Минобороны.

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что участок для голосования был оборудован в одном из блиндажей непосредственно на позициях соединения на Донецком направлении.

Досрочное голосование на выборах президента РФ с 25 февраля проходит в труднодоступных районах страны, а также в новых регионах России. Оно продлится до 14 марта. Основное голосование состоится 15, 16 и 17 марта.

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Радио Sputnik также сообщало, что в Херсонской области завершено досрочное голосование на выборах президента.

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