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Бойцы группировки войск “Юг” стали собирать собственные БПЛА в зоне СВО

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Бойцы группировки войск "Юг" стали собирать собственные БПЛА в зоне СВО

Бойцы группировки войск “Юг” начали создавать собственные дроны-камикадзе с помощью 3D-принтера, сообщил российский военнослужащий.«

"На данном посту мы начали делать сбросы на беспилотники, сейчас пробуем даже первый наш FPV-дрон экспериментальный. Сейчас на данный момент проверяется работоспособность двигателей, система управления", – рассказал он РИА Новости.

Боец пояснил, что основа дрона распечатывается на 3D-принтере, в день получается создать до четырех БПЛА. По его словам, беспилотники пока находятся на этапе сборки и тестирования, непосредственно в бою дроны пока не применялись, однако в скором времени планируется первая поставка.

Радио Sputnik сообщало, что “Ростех” тестирует новый российский дрон-камикадзе.

Взято отсюда.

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