Подразделения ВС России заняли на Авдеевском и Донецком направлениях более выгодные рубежи, общие потери ВСУ на данных участках фронта составили до 460 человек, сообщили в Минобороны РФ.«

"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 3-й штурмовой бригады ВСУ и 107-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тоненькое Донецкой Народной Республики", – говорится в ежедневной сводке ведомства.

Кроме того, бойцы отразили семь контратак противника в окрестностях населенных пунктов Новгородского, Ленинского, Ласточкино и Новобахмутовки в ДНР.«”Противник потерял до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, боевую машину РСЗО “Град”, гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы “Буковель-AD”, – добавили в Минобороны.

За истекшие 24 часа российские войска также улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, продолжили в ведомстве.«

"… Подразделения Южной группировки войск … нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Дылеевка и Курдюмовка в Донецкой Народной Республике", – сказано в комментарии министерства.

По данным Минобороны, потери ВСУ превысили 360 человек. Подразделения украинкой армии также потеряли танк, две боевые бронемашины и четыре автомобиля.«”В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, орудие Д-20, САУ “Гвоздика”, а также склад боеприпасов ВСУ”, – сообщили в ведомстве.

Радио Sputnik также рассказало, какой прогноз для ВСУ на ближайшее время дал полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

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