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Бойцы ВС РФ уничтожили два пункта дислокации иностранных наемников ВСУ

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Бойцы ВС РФ уничтожили два пункта дислокации иностранных наемников ВСУ

Российские войска в ходе спецоперации за сутки уничтожили два пункта временной дислокации иностранных наемников, сражающихся на стороне ВСУ, а также четыре склада с ракетами и боеприпасами, сообщило Министерство обороны РФ. «

"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников, четыре склада ракет и боеприпасов, 117 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 133-х районах", – говорится в сводке оборонного ведомства в Telegram-канале.

Накануне российская армия нанесла удар высокоточным оружием по месту дислокации иностранных наемников в Харькове.

Радио Sputnik сообщило об освобождении населенного пункта Веселое на Донецком направлении.

Взято отсюда.

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