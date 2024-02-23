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Бойцы ВС РФ ушли на багги от летящего на них украинского дрона в Авдеевке

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Бойцы ВС РФ ушли на багги от летящего на них украинского дрона в Авдеевке

Российские бойцы на багги ушли от пикирующего на них дрона-камикадзе ВСУ в освобожденной Авдеевке, сообщает РИА Новости.

Видео, записанное камерой солдата с позывным “Весна”, попало в распоряжение агентства. Во время поездки на багги бойцы заметили летящий за ними украинский дрон. Водитель, набирая скорость, пытался маневрировать и набирать скорость, чтобы обмануть оператора БПЛА. Вскоре раздался взрыв.

Бойцы, находившиеся в машине, быстро покинули ее и отбежали от места падения дрона. Один из военнослужзщих спросил солдат, все ли целы. Некоторые бойцы сообщили, что получил легкую контузию в момент детонации.«

"Почти ушли, ребята, зато целы!" – сказал водитель.

“Весна” признался, что после освобождения Авдеевки в городе стали часто появляться дроны ВСУ.«

"Причем они работают как днем, так и ночью. Они ими пытаются замедлить наше продвижение вперед и стабилизировать ситуацию. Но все равно их додавим", – сказал он РИА Новости.

Радио Sputnik писало, что российский боец спас технику связи под обстрелом ВСУ.

Взято отсюда.

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