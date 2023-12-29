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“Большая огневая мощь”. В Польше заговорили о новой угрозе для ВСУ

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"Большая огневая мощь". В Польше заговорили о новой угрозе для ВСУ

Россия на основе боевого опыта создаст новейшие реактивные системы залпового огня “Возрождение”, которые станут огромной проблемой для ВСУ, пишет обозреватель польского издания Interia Марчин Яблоньский.«

"Скорее всего, "Возрождение" создавалось на основании накопленного боевого опыта. Теперь система будет не только разбрасывать мины, но и запускать ракеты. Таким образом, это будет бикалиберная машина, совмещающая в себе систему наземного минирования и РСЗО", – написал он.

Обновленная техника поможет российским войскам еще сильнее укрепить свои оборонительные позиции и создаст серьезные помехи для ВСУ. По некоторым данным, они могут появиться в зоне спецоперации уже в первой половине 2024 года, считает Яблоньский.«”Теперь “Возрождение” может выстреливать ракеты, обладающие большой огневой мощью, способной поражать украинцев на дальних позициях, пока те прорываются через минные поля. Поэтому “Возрождение” может стать очень эффективным оружием”, – заключил обозреватель.

Радио Sputnik писало о разработке Россией гаубицы “Коалиция-СВ”.

Взято отсюда.

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