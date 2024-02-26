“Большая разница”. Пошлют ли страны Европы своих военных на Украину

Некоторые страны ЕС и НАТО могут на двусторонней основе направить своих военных на Украину, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после заседания правительства и Совбеза республики.

“От тем, о которых мы говорили, идет мороз по коже. Из этих тезисов следует, что группа стран НАТО и ЕС обдумывают (вариант, – ред.), что на базе двусторонних соглашений отправят на Украину своих военных”, – сказал Фицо.

Словакия не может помешать другим странам заключать двусторонние соглашения с Украиной, но настаивает, что поставленной цели они не достигнут, добавил словацкий премьер.

Ранее двусторонние соглашения о сотрудничестве в области безопасности с Украиной подписали Италия, Франция, Германия, Канада, Британия и Дания.

В эфире радио Sputnik руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов выразил сомнения в том, что страны НАТО официально направят свои воинские контингенты для участия в украинском конфликте.«”Дело в том, что между политической риторикой, которая сопровождает украинский конфликт, ту самую коллективную поддержку Украины со стороны НАТО, и реальными действиями есть все-таки большая разница. Мы уже видели, как очень многие инициативы европейских лидеров государств НАТО, связанные, в том числе, с поставками Киеву дальнобойных вооружений, самолетов европейской и американской сборки, современных систем ПВО, остались в основном разговорами, либо были выполнены в микроскопическом количестве”, – сказал Александр Михайлов.

По его мнению, страны НАТО ограничатся поставками вооружений, которые придется буквально “наскребать по сусекам”.«”Сейчас для кураторов киевского режима очень важно максимально выбить из государств Европы все возможные финансовые и военные блага – выскрести по сусекам оставшиеся вооружения, боеприпасы. Либо забрать хоть какой-то куш из их бюджета на закупки оружия у американских холдингов. Они очень надеются, что военная часть проекта “Украина – антиРоссия” будет ложиться на плечи рядовых украинцев либо наемнических подразделений <…> Я не верю, что страны Европы в ближайшие месяцы, сославшись на документы о гарантиях безопасности для Украины, начнут отправлять туда свои национальные контингенты. Думаю, что здесь больше политики, спекуляций, чем дела”, – заключил военный аналитик.

Взято отсюда.