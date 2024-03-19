Боррель допустил пополнение фонда мира за счет доходов от активов РФ

Часть доходов от замороженных российских активов может быть направлена в Европейский фонд мира для оказания военной помощи Украине, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Накануне состоялось заседание глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Стороны не приняли окончательного решения относительно использования доходов от российских активов, однако согласовали выделение дополнительных пяти миллиардов евро в Европейский фонд мира на поддержку Киева.«

"Когда страны ЕС договорятся об использовании доходов от замороженных российских активов, часть этих ресурсов может быть направлена в Европейский фонд мира, чтобы увеличить нашу военную поддержку Украины. Это не новая мысль, мы обсуждаем это несколько месяцев. А также на увеличение возможностей оборонной промышленности Украины", – цитирует Борреля РИА Новости.

Радио Sputnik сообщало, какое политическое решение приняли главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе.

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