Боррель: о том, чтобы европейцы умирали за Донбасс, речи не идет

Глава евродипломатии Жозеп Боррель перед началом саммита ЕС в Брюсселе пообещал, что европейцам не придется гибнуть в украинском конфликте.«”Не стоит пугать людей тем, что война неизбежна. Неизбежна необходимость поддержки Украины. Речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам, чтобы их не убивали за Донбасс, или не убивали в Киеве, когда он подвергается бомбардировкам”, – цитирует Борреля РИА Новости.

Его слова прокомментировала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.«

"Боррель: "ЕС не будет умирать за Донбасс". Потому что мертвые не умирают дважды", – написала она.

Радио Sputnik ранее писало, какие “реально сенсационные” новости сообщил украинский нардеп о планах Франции, связанных с возможным вводом войск на Украину.

Взято отсюда.