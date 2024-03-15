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Боррель предположил срок исхода конфликта на Украине

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Боррель предположил срок исхода конфликта на Украине

Исход конфликта на Украине решат следующие несколько месяцев, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.«”Именно этой весной, этим летом перед осенью… Следующие месяцы будут решающими (для конфликта на Украине, – ред.) “, – приводит РИА Новости слова Борреля.

Отвечая на вопросы журналистов во время визита в Вашингтон, Боррель отметил, что многие аналитики предрекают крупное наступление российских войск этим летом, и призвал больше вкладываться в Украину именно сейчас.«”Украина не может ждать до появления результата следующих выборов в США”, – сказал глава евродипломатии.

По его словам, успех России будет иметь значительные последствия для США и системы союзов вокруг Вашингтона и Европы, при этом ни одна страна больше не сможет полагаться на союзническую помощь Штатов в случае конфликта.

Радио Sputnik также рассказало, почему в Белом доме считают, что новый пакет помощи США не спасет Украину.

Взято отсюда.

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