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Боррель выступил с заявлением об использовании активов РФ для Украины

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Боррель выступил с заявлением об использовании активов РФ для Украины

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель надеется, что министры иностранных дел ЕС в понедельник смогут достичь консенсуса по вопросу использования доходов от замороженных активов РФ, пишет РИА Новости.

Об этом он сказал журналистам перед началом министерского совещания в Брюсселе.«

"Я рассчитываю добиться окончательного политического согласования решения по использованию непредвиденных доходов от замороженных российских активов <…> для усиления возможностей по финансированию обороны Украины", – цитирует Борреля агентство.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, на что Запад планирует потратить доходы от российских активов.

Радио Sputnik сообщало, что сенат Швейцарии выступил за использование активов Центробанка РФ для Украины.

Взято отсюда.

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