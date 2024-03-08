“Бред сумасшедшего”. Карлсон раскритиковал слова Байдена об Украине

Американский журналист Такер Карлсон назвал “бредом сумасшедшего” слова президента США Джо Байдена об Украине во время выступления в конгрессе с посланием “О положении союза”.

Глава Белого дома в ходе выступления перед конгрессменами заявил, что “Украина может остановить Путина”, если получит поддержку со стороны американцев.

Президент США в этой связи призвал законодателей поторопиться с утверждением документа, предусматривающего выделение помощи Киеву, и представить ему на подпись согласованный обеими партиями закон.«

"Ложь за ложью. "Украина может остановить Россию". Нет, не может. Это продолжается уже более двух лет. "НАТО сильно как никогда". Это не так… Бред сумасшедшего", – поделился мнением Карлсон в ходе прямой трансляции на странице в соцсети X.

Журналист считает, что американский лидер четко указал, что его приоритеты не имеют никакого отношения к интересам США, поскольку связаны с отправкой очередных миллиардных траншей на Украину.

Карлсон обратил внимание, что оказание помощи Украине стало для Байдена “самым важным”.«

"Не прекращение вторжения в нашу страну наркокартелей, которые контролируют огромные территории на юге США, не деградирующая экономика, которую вы видите каждый день, не разрушающиеся школы, школы, где дети вообще не могут читать", – перечислил бывший ведущий телеканала Fox News.

На уходящей неделе радио Sputnik сообщило, что Байден продлил введенный в связи с событиями на Украине режим ЧС в Соединенных Штатах.

Взято отсюда.