Главное, что случилось за эти сутки

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 12 января.

Работникам транспортной безопасности хотят разрешить сбивать беспилотники

Работники транспортной безопасности будут иметь право подавлять БПЛА для защиты транспортной инфраструктуры, где есть зоны безопасности. Соответствующие поправки были внесены ко второму чтению законопроекта об обеспечении безопасности полетов в гражданской авиации. Порядок принятия решений о подавлении беспилотников позже должны проработать отдельно.

Киркоров пожертвовал 5 млн рублей общественной организации в Белгороде

Представители белгородской общественной организации «Синяя птица» сообщили, что получили пожертвование от Филиппа Киркорова. Организация занимается помощью семьям, имеющим детей с расстройствами аутистического спектра. Ранее артист сообщал, что намерен пожертвовать жителям Белгородской области, пострадавшим при обстрелах в новогодние праздники, гонорар за участие в шоу «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ.

Филипп Киркоров в декабре принял участие в скандальной «голой вечеринке», которую организовала блогер Настя Ивлеева в столичном клубе «Мутабор». 7 января владелец клуба Михаил Данилов подарил московскому храму фрагменты мощей святого Николая Чудотворца.

Украина и Великобритания подписали соглашение о гарантиях безопасности

Великобритания и Украина подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности. На сайте правительства Великобритании этот документ назван «историческим соглашением». Он будет действовать 10 лет.

Документ был подписан в ходе визита британского премьера Риши Сунака в Киев. Уточняется, что во время визита он также представил новый пакет поддержки Украине.

Как сообщает РИА Новости, документ не предусматривает участие Британии в конфликте с Россией, однако зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что размещение официального британского воинского контингента на территории Украины будет означать объявление войны России.

В Госдуме рассмотрят закон о приеме на службу по контракту судимых иностранцев

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий иностранцам с судимостью служить по контракту. В пояснительной записке отмечается, что с 24 июня 2023 года установлена возможность заключения контракта о прохождении военной службы для граждан России, имеющих судимость либо совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Авторы законопроекта считают целесообразным распространить аналогичные условия на иностранных граждан, которые имеют право заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Суд удовлетворил иск «Газпрома» к «Нафтогазу Украины»

Российский суд удовлетворил иск «Газпрома» к «Нафтогазу Украины» о запрете вынесения решения третейского суда.

— Запретить акционерному обществу НАК «Нафтогаз Украины» продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде, Международной торговой палате по спору между акционерным обществом НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром», — цитирует судью ТАСС.

Суд также постановил при неисполнении запрета взыскать с «Нафтогаза» в пользу «Газпрома» $150 млн. Предметом разбирательства стало заявление компании «Нафтогаз Украины» о несвоевременной оплате услуг по транспортировке газа по территории Украины. Как сообщает ТАСС, «Нафтогаз» также начал процедуру принудительного взыскания с России $5 млрд в рамках решения Третейского суда в Гааге.

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13.01.2024