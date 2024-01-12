Британия проспонсирует военные нужды Украины более чем на $3 млрд

Британское правительство увеличит военное финансирование Украины в следующем финансовом году до 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (3,1 миллиарда долларов), сообщил премьер-министр страны Риши Сунак.«”Великобритания предоставит Украине военную помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в 2024–25 годах, что на 200 миллионов фунтов стерлингов больше, чем в предыдущие два года”, – приводит его слова телеканал Sky News.

Также отмечается, что между странами будет подписано “историческое” соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Радио Sputnik также сообщало о готовности Еврокомиссии ввести ежегодный аудит помощи Киеву.

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