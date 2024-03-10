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Британская разведка: ВСУ ускорили возведение защитных укреплений на фронте

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Британская разведка: ВСУ ускорили возведение защитных укреплений на фронте

ВСУ ускорили строительство защитных сооружений на фронте, говорится в ежедневном отчете британской разведки в соцсети Х.

Согласно данным, полученным Британией, украинские военные возводят противотанковые “зубы дракона”, прокапывают рвы и пехотные окопы, а также возводят опорные пункты и минные поля. Отмечается, что такими способами ВСУ хотят замедлить продвижение российской армии.«

"Создание основных оборонных позиций свидетельствует об изнуряющем характере конфликта и означает, что любая попытка провести операцию по прорыву с высокой вероятностью будет сопровождаться большими потерями", – отметило ведомство.

Радио Sputnik писало, что украинские инженерные войска круглосуточно строят укрепления.

Взято отсюда.

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