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Британские СМИ пишут об “измотанном двумя годами конфликта” Зеленском

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Британские СМИ пишут об "измотанном двумя годами конфликта" Зеленском

Владимир Зеленский в последнее время выглядит все более измотанным, пишет британская газета The Guardian.«

"Несколько источников сообщили, что после двух лет руководства воюющей страной (Зеленский, – ред.) на последних совещаниях выглядит опустошенным", – сказано в статье.

Отмечается, что украинское общество испытывает усталость от конфликта, международная поддержка Киева ослабевает, приводя к острой нехватке боеприпасов на фронте.

Кроме того, продолжил автор, текущий год может оказаться для Зеленского сложным и в плане удержания власти.

В материале говорится, что главу киевского режима “больше не считают неприкасаемым” и на Украину возвращается политическая конкуренция.

В начале февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил сообщил, что потери ВСУ в январе превысили 23 тысячи человек.

Генерал армии констатировал, что Киев бросает на передовую оставшиеся резервы и принудительно проводит мобилизационные мероприятия, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются в зоне СВО и расширяют зоны контроля.

Радио Sputnik ранее писало о поступавших Зеленскому предложениях сформировать правительство в изгнании.

Взято отсюда.

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