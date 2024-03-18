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Британские СМИ: ВСУ с трудом удерживают оборону под Купянском

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Британские СМИ: ВСУ с трудом удерживают оборону под Купянском

ВСУ едва могут держать оборону на Купянском направлении, пишет британская газета The Times, ссылаясь на слова украинских военных.

Один из украинских пехотинцев с позывным “Лемур” рассказал о мрачном положении на поле боя.«”Мы едва можем удерживать оборону, не говоря уже о том, чтобы двигаться вперед. Мы теряем так много людей”, – рассказал он газете.

ВСУшник признался, что в прифронтовых зонах распространяется страх в ожидании следующего удара российской армии.

Радио Sputnik писало, что украинские солдаты столкнулись с ненавистью жителей Купянска.

Взято отсюда.

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