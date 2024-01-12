Британские СМИ узнали стоимость услуг для желающих избежать мобилизации

Украинцы вынуждены платить от 3,5 до пяти тысяч долларов, чтобы уклониться от мобилизации и иметь возможность выехать за рубеж, пишет британская газета The Times.

В статье отмечается, что при этом граждане страны платят за фальшивые документы для перехода границы или бегут через леса и реки, пользуясь дорогостоящими услугами проводников. «”Те, кто предпочитают покинуть Украину через леса или реку Тиса (на границе с Румынией и Венгрией, – ред.), ищут проводников… которые обычно просят от 3,5 до пяти тысяч долларов”, – приводит фрагмент публикации РИА Новости.

Как отмечает The Times, соответствующие услуги предлагают многочисленные Telegram-каналы. За поддельные документы контрабандисты просят от 700 до 1,3 тысячи долларов, говорится в материале.

Для привлечения внимания к сообщениям зачастую прикрепляют “промо-ролики”, на которых сотрудники украинских военкоматов обходят кафе и спортзалы.

По данным The Times, Погранслужба Украины с февраля 2022 года задержала более 17 тысяч граждан, пытавшихся незаконно покинуть страну. «

"Эти цифры, похоже, увеличатся, поскольку новый вызывающий споры законопроект направлен на мобилизацию еще 500 тысяч человек", – считает автор.

Накануне радио Sputnik писало, что министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о готовности новой редакции законопроекта о мобилизации.

Взято отсюда.