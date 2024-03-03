Британский эксперт: обстановка на фронте для ВСУ стремительно ухудшается

Положение украинской армии стремительно ухудшается из-за ударов ВС РФ, что и вызвало панику у западных лидеров и побудило их к обсуждению возможной отправки войск на Украину, считает британский эксперт Александр Меркурис.«”Почему (президент Франции Эммануэль, – ред.) Макрон говорит об отправке войск на Украину, почему об этом говорит Эстония? Для меня абсолютно очевидно, что европейские державы и США видят, как обстановка на фронте для Украины стремительно ухудшается. Они понимают, что Украина нуждается в оружии и людях, чтобы попытаться это исправить”, – сказал аналитик в своем блоге на YouTube.

Радио Sputnik писало, что в США пришли в ужас от шага НАТО, за который придется заплатить.

Взято отсюда.