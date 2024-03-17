Западные лидеры начали отказываться от поездок в Одессу из-за точности ударов ВС РФ, считает британский эксперт Александр Меркурис.«”Британский министр обороны Грант Шаппс сегодня должен был посетить Одессу, но он решил, что лучше этого не делать”, – сказал он в своем блоге на YouTube.

Меркурис отметил, что глава Минобороны Соединенного Королевства не поехал в ключевой портовый город Украины, поскольку российские войска уже наносили точные ракетные удары по стратегическим объектам в этом месте. Британский эксперт напомнил, что тогда ВС РФ поразили пункты дислокации морских дронов украинской армии.

Западные разведывательные ведомства убеждены, что лидерам их стран небезопасно посещать Одессу, поэтому они стараются избегать визитов в этот город, добавил эксперт.

Ранее британская газета The Times сообщила об отказе министра обороны Соединенного Королевства Шаппса ехать в черноморский порт 7 марта “из-за угрозы ракетного удара”. По данным издания, несмотря на все попытки сохранить визит в секрете, сделать этого не удалось.

Ранее радио Sputnik рассказало, как Владимир Зеленский “помог” ВС РФ в Одессе.

Взято отсюда.