Украина начала подготовку к серьезной военной операции в Крыму, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов*. «”Наши действия в Черном море – это подготовка к серьезной операции в Крыму”, – приводит его слова РИА Новости.

Ранее Буданов* уже анонсировал новые атаки ВСУ на Крымский мост.

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет, комментируя видеообращение главы ГУР Минобороны Украины, напомнил, что век террористов недолог. Он также назвал угрозы Буданова* форменным нацизмом.

Радио Sputnik также писало, что ЦРУ готовило Буданова* для диверсий на территории России.

Взято отсюда.