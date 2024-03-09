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Будет как с Минском-2. СМИ заподозрили ФРГ в подготовке к войне с Россией

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Будет как с Минском-2. СМИ заподозрили ФРГ в подготовке к войне с Россией

В Германии не скрывают подготовки к возможному конфликту с Россией, пишет сербское издание “Политика”.«

"Немцы не скрывают, что готовятся к войне, якобы оборонительной, и должны вкладываться во все, начиная с боеприпасов и заканчивая всем остальным в больших масштабах: транспорт и самолеты, ПВО, командные и контрольные системы и разведывательные платформы, спутники и дроны", – сказано в статье.

Автор считает, что немцы с большой вероятностью пойдут на дальнейшую эскалацию конфликта, чтобы помочь киевскому режиму, и все-таки поставят Украине ракеты большой дальности Taurus, отправив в эту страну военных для обслуживания этих снарядов, несмотря на утверждения Берлина.«

"Они их (дальнобойные ракеты, – ред.) отправят, и отправят солдат, скрыв все точно так же, как сделали с Минскими соглашениями, подписанными только для того, чтобы выиграть время", указывает сербское издание, отмечая, что амбиции немецких политиков только растут.

В начале марта зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также заявлял, что Германия ведет подготовку к войне с Россией.

Радио Sputnik писало, что, по мнению министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Taurus не станут решающим фактором в исходе конфликта на Украине.

Взято отсюда.

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