“Будет потеряно”. Маск высказался по поводу будущего Украины

Украина может потерять еще больше граждан и территорий, если будет затягивать с началом мирных переговоров, считает американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.«

"Чем дольше там нет мира, тем хуже для граждан Украины – больше людей погибнет и больше территорий будет потеряно", – написал он в соцсети X.

Маск выразил мнение, что Киев отправляет украинских военных “умирать в окопы впустую”.

Ранее радио Sputnik писало, как Илон Маск отреагировал на сообщения о жесткой мобилизации на Украине.

Взято отсюда.