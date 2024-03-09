“Будет заменено”. Экс-сотрудник Пентагона о будущем правительства Украины

Если правительство Владимира Зеленского не начнет мирные переговоры с Россией, оно так или иначе потеряет власть, считает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.«”Маловероятно, что русские остановят свое наступление, пока США и НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Кроме того, ключевой целью российской стороны является вытеснение НАТО с Украины. Это невозможно сделать, остановив армию. Это означает, что либо нынешнее украинское правительство начнет переговоры с Россией, либо оно будет каким-то образом заменено. Замена может включать атаку на Киев, но есть и другие возможные сценарии, такие как политическое восстание на Украине, которое свергнет нынешнее правительство и предложит России условия мира”, – говорится в статье Брайена на его сайте Weapons and Strategy.

По его мнению, если на Украине произойдет переворот, президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден “ничего не смогут с этим поделать”.«”Если российская армия начнет наступление, направленное на Киев, то Макрон и Байден, вероятно, предпримут шаги по использованию сил США и Франции, а возможно, и других стран, на Украине. Маловероятно, что НАТО одобрит такой шаг, но это не имеет значения”, – пишет эксперт.

Байден надеется, что ему не придется принимать такие меры до выборов, отмечает Брайен.«”Хотя он (Байден, – ред.) настолько иррационален в этом вопросе, что может послать некоторые американские войска и бросить вызов русским, полагая, что это сделает его популярным в Соединенных Штатах. Если он это сделает, он спровоцирует войну в Европе, которая может быстро перерасти в третью мировую войну. Резкие высказывания Байдена – это то, как он намерен продолжать свою президентскую кампанию. Чем больше общественной поддержки он теряет, тем он опаснее”, – предупреждает специалист.

Радио Sputnik также сообщало, что украинский оппозиционер Виктор Медведчук назвал условие для переворота в Киеве.

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