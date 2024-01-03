Российская армия приближается к победе в зоне спецоперации, ей осталось только закрепить результат, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.«

"Российские военные контролируют ситуацию. <…> Впереди будут еще сражения, но фактически итог предрешен: Россия уже победила, но ей осталось закрепить это", – сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Риттер также выразил мнение, что Украина отчаянно пытается втянуть НАТО в открытое противостояния с РФ, совершая провокации, аналогичные обстрелу Белгорода. В Киеве рассчитывают на то, что смогут подтолкнуть Москву к опрометчивым действиям, которые побудят Североатлантический альянс начать интервенцию в ответ.

Однако, как отметил экс-разведчик, Россия не поддается на провокации.«”Россия ответила на атаку по Белгороду, но их действия были ограничены стратегическими и военными целями, не было ударов мести по гражданскому населению”, – добавил Риттер.

Он подчеркнул, что ВСУ же далеко не в первый раз совершили атаку на гражданское население.

Радио Sputnik также писало, как в США оценили вероятные сроки завершения конфликта на Украине.

Взято отсюда.