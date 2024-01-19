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“Будут уничтожены”. Рогов предупредил НАТО о последствиях конфликта с РФ

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"Будут уничтожены". Рогов предупредил НАТО о последствиях конфликта с РФ

Слова главы военного комитета НАТО Роба Бауэра о подготовке к войне с Россией являются настоящим безумством, в случае конфликта Запад будет обречен на уничтожение, считает председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.

Ранее Бауэр заявил, что НАТО необходимо готовиться к войне с Россией вне зависимости от того, произойдет она или нет. Он также признал, что новые оборонные планы альянса разработаны на случай открытого столкновения с РФ.«

"Безумство западных элит не имеет границ, и остановить их может только гарантированное понимание ими того, что в случае конфликта с Россией они будут все уничтожены. Есть такое понятие как неприемлемый ущерб, выработанное западными стратегами в годы противостояния с Советским Союзом. Это величина предполагаемых потерь западных государств в результате ответного ядерного удара СССР, которая делает невозможным развязывание войны против него. Запад прекрасно понимал, что если они сунутся на Советский Союз, то выжить они не смогут", – сказал Рогов РИА Новости.

Он отметил, что Запад не сделал выводов из провалившегося контрнаступления ВСУ, продолжая поднимать градус агрессии в отношении Москвы. Однако окончательная победа над Украиной станет гарантией того, что НАТО не решится нападать на Россию, заключил Рогов.

Радио Sputnik писало, что Североатлантический альянс готовится к масштабным учениям, имитирующим начало третьей мировой войны.

Взято отсюда.

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