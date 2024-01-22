Она подробно описала цены, уклад и особенности жизни на другом континенте

Наталия из Самары без сожаления оставила руководящую должность, налаженную годами жизнь практически в центре города и переехала в австралийскую глубинку. Зачем она это сделала? Как живется на другом континенте? Что с ценами на ЖКХ и продукты? Чего из прежней жизни девушке не хватает? Чем отличаются австралийцы от россиян? На эти и другие вопросы Наталия ответила 63.RU.

«Пришлось выкупать в самолете три места»

— Расскажи сначала историю своего переезда. Зачем и когда ты уехала из России?

— В конце 2017 года в одном из приложений для знакомств мы начали общаться с мужчиной из Австралии. Сначала, конечно, я не думала, что непринужденная переписка может во что-то вылиться. Но со временем мы стали общаться ближе, поняли, что у нас много общего, могли часами болтать по телефону или видеосвязи и обсуждать буквально всё на свете. Разговаривали на английском. Я довольно неплохо знаю язык (это мне тогда казалось, смеется), и мне было легко общаться. Русского он не знал от слова «совсем».

Отношения постепенно набирали обороты, хотя многие и не верили, что симпатия на расстоянии может во что-то перерасти. Я побывала у него в Австралии, он приезжал в Россию. Параллельно мы подали документы на визу невесты через русскоязычного лицензированного агента, который живет в Австралии и имеет сертификат для работы в сфере помощи в иммиграции.

В числе прочих документов (об образовании, о несудимости, справки о доходах) необходимо было предоставить подтверждение наших отношений (переписку, совместные фото), свидетельства двух человек с его и с моей стороны, что мы действительно встречаемся и общаемся. Также летом 2019 года я проходила медкомиссию в специализированном центре в Москве.

2020 год мы встречали вместе в Австралии и надеялись, что визу невесты мне вот-вот одобрят и уже через несколько месяцев мы будем вместе. Но случилась пандемия ковида. Оформление документов практически встало на паузу. В итоге визу невесты я получила в июне 2021 года. В августе мне разрешили въезд в Австралию, в сентябре я улетела туда, а через полтора месяца мы поженились.

— Сколько стоил билет, не помнишь?

— 10 000 австралийских долларов — и это самый дешевый вариант. Тогда еще были жесткие требования к перелетам из-за ковида: выкупать нужно было три кресла, свое и два по бокам, чтобы соблюдалась дистанция между пассажирами. Мы копили эти деньги вместе всё время, пока ждали визу невесты.

«До крупного города — почти 400 километров»

— Расскажи, к чему пришлось адаптироваться в Австралии. Что там совсем не так, как в средней полосе России?

— Практически всё (смеется). Начнем с того, что в тот период, когда в России зима, там лето, когда осень — весна. Вода в раковине, сливаясь, течет против часовой стрелки. Разница времени в штате, где мы живем, с Самарой шесть часов. Когда в Самаре семь утра, например, у нас уже обед. А когда подруги или родные, приходят вечером с работы, начинают обсуждать в чатах день, я уже давно сплю. И часто приходится вставлять свои пять копеек в разговор уже утром, а у них в это время ночь.

Еще в Австралии (конкретно в нашем штате) зимы гораздо теплее, чем в Самаре. Нормальная зимняя температура в Южной Австралии около 10 градусов тепла, ноль считается уже очень холодно. В связи с этим во многих сельских домах нет центрального отопления. Люди греются зимой каминами, обогревателями или кондиционерами, поставленными на тепло. В городах жилье отапливают, как правило, сплит-системами. В Австралии не носят пуховики и теплые шапки, как в средней полосе России. А вот лето похоже на самарское: примерно 25 градусов тепла, жара в 30+ — не частое явление.

Лично для меня еще был по началу непривычен и сам уклад жизни. Я родилась и выросла в городе-миллионнике, а туда переехала в местность, где каждая ферма находится в десятке километров от другой, и идет очень размеренная сельская жизнь со своими хлопотами и заботами, сильно отличными от городских. До ближайшего городка 30 километров на машине, а до крупного города — почти 400.

— Как долго привыкала говорить на английском постоянно? Сложно было перестроиться?

— В начале довольно не просто. Первые недели не всегда улавливала суть разговора, если быстро говорили несколько человек. Муж первые пару месяцев старался говорить со мной на классическом английском, который я учила в России, и не использовать в разговоре местные словечки. Потом, конечно, начала привыкать. А когда вышла на работу, пришлось быстро адаптироваться на месте, как говорится (смеется). Теперь уже привыкла. И начинаю ловить себя на мысли, что иногда я уже и думаю на английском. Русского языка, конечно, не хватает. Говорим на русском с родными по видеосвязи, с русскими, кто тоже переехал в Австралию (у меня тут есть такие знакомые), переписываюсь с друзьями из России на русском, читаю книги и смотрю фильмы на русском.

— Где ты сейчас работаешь? Трудно было трудоустроиться? И в каком ты сейчас статусе — мигранта или уже нет?

— Сейчас я в статусе соискателя вида на жительство (это следующий этап после мигранта). В нем приезжий обычно находится года два, а затем получает статус резидента (у тебя практически все права гражданина, государственная страховка, только голосовать на выборах ты не можешь). Следующий этап — гражданин страны. Но дают его только тем, кто пробыл резидентом год по визе партнера, как моя. И то не всем. Кроме того, в некоторых странах запрещено двойное гражданство. И люди остаются резидентами в Австралии, чтобы сохранить гражданство своей родной страны.

— Сколько стоит мясо? И какое мясо в Австралии наиболее распространено?

— Мясо в основном баранина, говядина, курица, индейка, кролик, много рыбы и морепродуктов. Есть в продаже и мясо кенгуру, но я не пробовала. Говорят, что оно чем-то похоже на оленину. По ценам: говядина — примерно 20–25 долларов за килограмм, говяжий фарш — около 15 долларов, куриные окорочка — 10–12 долларов. Цену на свинину не знаю, мы ее не едим.

— Каких привычных для России продуктов в Австралии нет? Каких тебе не хватает?

— Кисломолочки, в Австралии нет ряженки, «Снежка», творога. Есть только йогурт. Литровый йогурт около 5–6 долларов. Не хватает порой замороженных пельменей или мантов, например. Приходится лепить самой, если хочется поесть это блюдо. А это не всегда удобно, и не всегда хватает времени.

«За последние годы жилье сильно подорожало»

— Ты сказала, что недавно вы с мужем переехали в свой дом. Сколько стоит жилье в том регионе Австралии, где вы живете?

— Мы взяли в ипотеку на 30 лет небольшой старый домик, который требует ремонта, практически без земли. Поэтому говорить о его цене, думаю, не стоит. Мы не самый типичный случай (смеется). В основном в Пеноле дома довольно добротные и требуют минимальных вложений от новых хозяев. Но и дорогие. Цены на такие дома начинаются от 550 000 австралийских долларов. В более крупных городах — от миллиона долларов. Ипотека примерно 6,5% годовых и первоначальный взнос составляет около 20% от всей стоимости дома. К слову, цены на жилье за последние три года сильно выросли. Наш сосед в 2020 году покупал дом за 290 000 долларов, а продает сейчас за 650 000, при этом никаких капитальных перестроек или нового дорогого ремонта в доме не проводил.

— А сравни ваш город с населенными пунктами в Самарской области.

— Ну, Пенола размером, наверное, как райцентр в Самарской области. Там проживает около 1300 человек. Ближайший к нам город покрупнее — это Аделаида, в ней проживает примерно 1,3 миллиона человек. Там уже есть кинотеатры, крупные ТЦ, высотки. До другого крупного города — Мельбурна (он находится в другой стороне от Аделаиды), где живет примерно пять миллионов, ехать от нас около 400 километров. В сельской местности вообще сложно без машины, до всего нужно ехать (смеется). В крупных городах, конечно, проще. Там ходит общественный транспорт.

— Как дела с медициной в Австралии? Многие переехавшие в другие страны жалуются, что лечиться за рубежом дорого.

— Ну да, недешево (смеется). Особенно если не страховой случай. Например, поставить коронку на зуб. Здесь есть варианты частной и государственной страховки, которая покрывает часть расходов на лечение или оказание экстренной медицинской помощи. Есть разные варианты с разным покрытием, назову это так. У нас с мужем общая страховка в частной медкомпании с полным покрытием (туда входит и лечение, и вызов скорой, и госпитализация). Платим за нее 200 долларов в месяц. За государственную страховку ничего не платишь. За нее вычитают из зарплаты 2%.

«В Австралии принято здороваться, если встретился с кем-то взглядом»

— Ты прожила в Австралии уже два года. Отличаются ли там чем-то люди от россиян?

— В Австралии, особенно в небольших городках, люди мне кажутся более приветливыми. Здесь принято здороваться, если встретился с кем-то взглядом. Я представляю, что обо мне подумают, если я в России незнакомому человеку, просто проходящему мимо, скажу: «Здравствуйте» (смеется). В Австралии нет понятия «встречают по одежке», как это есть в России. В Самаре если зайдешь в дорогой бутик в старом свитере, на тебя в большинстве случаев посмотрят презрительно. В Австралии нет. Там вообще все за комфорт. Если тебе удобно в старых трениках, то ходи в них, на тебя никто не обратит внимание. Здесь крайне редко можно встретить женщину на каблуках, например. Я к этому пока не могу окончательно привыкнуть. И иногда муж спрашивает, если куда-то идем вместе: «Ты куда так разоделась?». В Австралии всё оборудовано для инвалидов и женщин с детьми — везде съезды, пандусы. Там вообще все ориентированы на семью. У многих пар по трое и больше детей.

— А много в Австралии мигрантов?

— Да. Особенно в городах. Люди приезжают из разных стран. На работе у нас в отделе есть сотрудники из Малайзии, из Тайваня, Зимбабве. И это в общем-то нормальная картина. Много в Австралии индусов, китайцев, филиппинцев.

— Что посоветовала бы людям, которые только переехали или собираются переезжать в Австралию? К чему подготовиться заранее?

— Ну, во-первых, нужно понять, действительно ли это надо (смеется). Если женщина переезжает к мужчине или наоборот, надо убедиться в серьезности отношений с обеих сторон и готовности к трудностям (бытовым или финансовым), они неизбежны в первое время. Тем, кто переезжает один, парой или семьей, посоветовала бы продумать заранее, где будете жить, где будете работать. И не надеяться сориентироваться на месте. На месте по приезду сориентироваться будет сложно. И, конечно, учить язык заранее. Без хорошего английского будет очень непросто. На русском здесь не говорят, как, например, в Турции.

Взято Источник

22.01.2024