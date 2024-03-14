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Бундестаг отклонил проект резолюции о поставках ракет Taurus Украине

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Бундестаг отклонил проект резолюции о поставках ракет Taurus Украине

Большинство депутатов бундестага проголосовало против проекта резолюции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, предлагавшего отправить Украине ракеты Taurus, сообщается на сайте немецкого парламента.

Фракция оппозиционного блока ХДС/ХСС 7 марта заявляла о вынесении на голосование в бундестаге резолюции о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Депутатам предлагалось отдать голос за или против рекомендации комитета бундестага по внешней политике не принимать проект резолюции оппозиции.«

"За проголосовали 495, против – 190. Пять воздержались", – приводит РИА Новости слова председателя бундестага.

Отмечается, что в голосовании приняли участие 690 депутатов.

Ранее радио Sputnik сообщило, что СМИ заподозрили ФРГ в подготовке к войне с Россией.

Взято отсюда.

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