Большинство депутатов бундестага проголосовало против проекта резолюции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, предлагавшего отправить Украине ракеты Taurus, сообщается на сайте немецкого парламента.
Фракция оппозиционного блока ХДС/ХСС 7 марта заявляла о вынесении на голосование в бундестаге резолюции о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.
Депутатам предлагалось отдать голос за или против рекомендации комитета бундестага по внешней политике не принимать проект резолюции оппозиции.«
"За проголосовали 495, против – 190. Пять воздержались", – приводит РИА Новости слова председателя бундестага.
Отмечается, что в голосовании приняли участие 690 депутатов.
Ранее радио Sputnik сообщило, что СМИ заподозрили ФРГ в подготовке к войне с Россией.
Взято отсюда.