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Бундестаг принял резолюцию о дальнобойных ракетах для Украины

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Бундестаг принял резолюцию о дальнобойных ракетах для Украины

В Германии бундестаг проголосовал за представленный фракциями правящей коалиции проект резолюции с призывом поставить на Украину дальнобойное оружие для поражения стратегических объектов в российском тылу.«”За проголосовали 382, против – 284, воздержались двое”, – цитирует РИА Новости председателя бундестага.

До этого бундестаг отклонил проект резолюции фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), содержавший прямой призыв к правительству Германии передать Киеву крылатые ракеты Taurus.

В принятом проекте резолюции социал-демократов канцлера Олафа Шольца (СДПГ), свободных либералов (СвДП) и “Зеленых” ракеты Taurus напрямую не упоминаются, но там есть призыв к кабмину начать поставки на Украину дальнобойных систем для поражения стратегических объектов в российском тылу.

По данным РИА Новости, главным спорным пунктом в вопросе о поставках Taurus остается дальность действия ракет, составляющая 500 километров – до сих пор ФРГ принципиально не передавала Киеву оружие с такими характеристиками.

Ранее радио Sputnik писало, что в правительстве ФРГ подсчитали миллиардные расходы на военную помощь Киеву.

Взято отсюда.

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