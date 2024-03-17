Украине удастся избежать полного провала, если произойдет смена действующего режима Владимира Зеленского, считает бывший американский дипломат Час Фриман.«”Если стоит вопрос возможности спасения Украины от полного разрушения, то ответ таков: необходима смена правительства в Киеве или фундаментальное изменение политики”, – сказал он в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

По мнению Фримана, отказ Украины от дипломатического решения конфликта –неправильная тактика. Он отметил, что продолжение боевых действий грозит Киеву ухудшением своих позиций в будущем переговорном процессе.

Ранее радио Sputnik рассказало, какой мрачный прогноз Украине дал американский миллиардер Илон Маск.

Взято отсюда.