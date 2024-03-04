Бывший посол Украины в Казахстане Врублевский* объявлен в розыск

Экс-посол Украины в Казахстане Петр Врублевский* объявлен в розыск, сообщается в базе данных розыска МВД России.«

"Врублевский* Петр Юрьевич…. 15.7.1970… Основание для розыска: разыскивается по статье УК", – приводит РИА Новости информацию из базы данных ведомства.

В 2022 году Врублевский*, будучи послом Украины в Казахстане, оказался в центре скандала в связи с заявлением о том, что киевский режим “старается убить как можно больше русских”. Его вызвали в МИД Казахстана, где выразили протест в связи с подобными высказываниями. Украина отозвала его и назначила нового посла.

Ранее радио Sputnik рассказало о сути скандала вокруг украинского посла в Казахстане.

Взято отсюда.