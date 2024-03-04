реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Бывший посол Украины в Казахстане Врублевский* объявлен в розыск

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Бывший посол Украины в Казахстане Врублевский* объявлен в розыск

Экс-посол Украины в Казахстане Петр Врублевский* объявлен в розыск, сообщается в базе данных розыска МВД России.«

"Врублевский* Петр Юрьевич…. 15.7.1970… Основание для розыска: разыскивается по статье УК", – приводит РИА Новости информацию из базы данных ведомства.

В 2022 году Врублевский*, будучи послом Украины в Казахстане, оказался в центре скандала в связи с заявлением о том, что киевский режим “старается убить как можно больше русских”. Его вызвали в МИД Казахстана, где выразили протест в связи с подобными высказываниями. Украина отозвала его и назначила нового посла.

Ранее радио Sputnik рассказало о сути скандала вокруг украинского посла в Казахстане.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
Пользователи сообщили о сбоях в Instagram и Facebook**

Пользователи сообщили о сбоях в Instagram и Facebook**

Пользователи сети сообщили о некорректной работе приложений Instagram (владелец компания Meta…

Узнать больше
Хоккеист Хэмилтон нашел позитивный момент в поражении от «Динамо» в плей-офф

Хоккеист Хэмилтон нашел позитивный момент в поражении от «Динамо» в плей-офф

Канадский хоккеист минского «Динамо» Роберт Хэмилтон заявил, что поражение от…

Узнать больше
Пищевой технолог Румянцева посоветовала аллергикам варить компот из вишни

Пищевой технолог Румянцева посоветовала аллергикам варить компот из вишни

Людям, страдающим сезонной аллергией в период цветения, следует пересмотреть весной свой…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp