“Цель достигнута”. ВС РФ нанесли удар по ангару в портовом районе Одессы

Российские войска нанесли ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы, сообщило Министерство обороны РФ.«

"В 11:40 мск Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе города Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута", – говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Ранее украинский телеканал “Общественное” сообщал о взрыве в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги. Другое местное издание “Страна.ua” писало, что в этот момент там мог находиться кортеж Владимира Зеленского.

Радио Sputnik сообщало, что ВС России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Взято отсюда.