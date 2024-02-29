“Часы тикают”. Танки как вид оружия могут устареть, пишут СМИ

Танки теряют преимущества, они могут устареть как вид оружия, и их перестанут использовать на поле боя с учетом расширения применения беспилотников, пишет Forbes.

По данным издания, конфликт на Украине показал, что дроны, особенно FPV-разновидность, стали очень опасным оружием, способным уничтожать западные боевые машины даже с самой лучшей броней: таким образом недавно был уничтожен американский Abrams.«

"Кажется, что достаточное количество БПЛА может уничтожить, что угодно. Западные танки, включая немецкие Leopard, британские Challenger, а теперь и американские Abrams, лучше защищают свой экипаж и позволяют им уйти живыми, но даже лучшая защита над головой в конечном итоге не может спасти танки", – говорится в статье.

Авторы материала пишут, что по цене около 400 долларов за беспилотник операторы могут позволить себе использовать их большое количество против танка стоимостью в несколько миллионов долларов.«”Производство БПЛА быстро развивается, и дроны следующего года будут гораздо более смертоносными, чем ранние версии, представленные в настоящее время”, – говорится в публикации.

В статье указано, что операторам современных танков и так приходится постоянно менять стратегии и адаптироваться к различному новому противотанковому вооружению, но БПЛА могут стать для них непреодолимым испытанием.«”Мы пока не можем списывать танки со счетов. Но потеря Abrams наводит на мысль, что часы, возможно, тикают”, – резюмируют авторы.

Радио Sputnik также писало, что в США восхитились российским “конкурентом” американского танка Abrams.

Взято отсюда.