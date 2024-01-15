Владимир Зеленский только и смотрит, “где можно взять что-нибудь еще”, заявил депутат бундестага от партии “Альтернатива для Германии” (АдГ) Эдгар Науйок в интервью Deutschland Kurier.

По словам парламентария, США “выходят из истории” с Украиной, а Германия торопится “подменить” Штаты, и это является абсурдом. По словам Науйока, Германии самой может понадобиться помощь, а в случае с Украиной “деньги просто выбрасываются”.

В эфире радио Sputnik политолог, доцент МПГУ, кандидат философских наук Олег Макаренко высказал мнение, что США передали Германии так называемую заботу об Украине.«”США перекладывают Украину, этот чемодан без ручки, на Европу – от него уже следует отказаться, потому что Украина проигрывает эту войну. Но Вашингтону нужно на кого-то переложить свои задачи по обеспечению Украины, чтобы максимально ослабить российское государство. В этом случае Германия является очень выгодным партнером для США. Потому что на данный момент Германия – это еще достаточно мощная экономика, все остальные страны Европы в экономическом плане потянуть Украину не могут. Хотя Зеленский еще сможет получить какие-то денежные средства там, где существует русофобия. На сегодняшний момент русофобией брызжет Франция, брызжет Польша, а также страны Прибалтики и Финляндия”, – сказал Олег Макаренко.

Взято отсюда.