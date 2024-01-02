“Четыре дня”. В Киеве дали неутешительный прогноз для Украины

Россия сможет нанести еще один массированный ракетный удара по территории Украины всего через четыре дня, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он объяснил, что это связано с программируемыми шаблонами, которые легко могут сделать специалисты российской армии.«”На подготовку четыре дня достаточно, если у них есть определенные шаблоны. Ракета программируется, забивается ее маршрут, где ей повернуть направо, где ей повернуть налево, а где опуститься и выйти на удар”, – приводит слова Игната агентство УНИАН.

Минобороны РФ ранее сообщило, что ВС России нанесли удары по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове в ответ на обстрел украинскими войсками Белгорода.

Серия взрывов произошла 2 января в нескольких городах Украины, в основном в Киеве и Харькове, как сообщали местные СМИ. В столице несколько районов оказались обесточены.

Радио Sputnik писало, что взрыв прогремел в городе Снигиревка Николаевской области Украины.

Взято отсюда.