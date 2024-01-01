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Число жертв субботнего обстрела Белгорода вновь возросло

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Число жертв субботнего обстрела Белгорода вновь возросло

Число жертв ракетного обстрела 30 декабря Белгорода увеличилось до 25 человек, сообщил Вячеслав Гладков.«

"Сегодня в детской областной больнице умерла девочка четырех лет, которая находилась в состоянии высокой степени тяжести с сочетаемыми ранениями грудной клетки и внутренних органов. Ее санэвакуация была невозможна из-за ДВС-синдрома и обильного кровотечения", – написал в Telegram-канале глава региона.

Гладков добавил, что накануне за помощью к медикам обратились еще два человека. У женщины открытый перелом пястной кости, у мужчины проникающее ранение глазного яблока с инородным телом.«”Врачи областной клинической больницы уже провели операцию мужчине по замене хрусталика и восстановили зрение, женщину пока готовят к операции. Общее количество пострадавших увеличилось до 109 человек, 45 из них остаются в больницах областного центра, 25 – федерального”, – сообщил губернатор.

Радио Sputnik рассказало о реакции Гладкова на организованный Украиной теракт в Белгороде.

Взято отсюда.

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