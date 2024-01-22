Число погибших при обстреле ВСУ рынка в Донецке увеличилось до 27

В результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск за день в регионе погибли 28 человек, из них 27 стали жертвами удара ВСУ по Кировскому району, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.«

"В результате артиллерийского огня со стороны вооруженных формирований Украины по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка", – написал он в Telegram-канале.

Согласно предварительной информации, по микрорайону, где расположен рынок, был произведен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров с Кураховского и Красногоровского направлений.

Россия запросила на 22 января проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударом ВСУ по Донецку.

Ожидается, что на нем может выступить министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Радио Sputnik сообщало, что понедельник объявлен в ДНР днем траура по погибшим в результате обстрела ВСУ Донецка.



Взято отсюда.