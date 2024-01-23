Национальный телемарафон, в ходе которого украинские телеканалы транслируют новости о происходящем на фронте, дезинформирует зрителей, рассказали солдаты ВСУ журналистам испанской газеты El Mundo.

Телемарафон “Единые новости” на Украине был запущен 24 февраля 2022 года и финансируется из госбюджета. Основной целью вещания является информирование украинских граждан о ходе боевых действий, напомнило издание. «

"Это какая-то мыльная опера. <…> Он (телемарафон, – ред.) говорит всей стране, что все идет хорошо, что мы побеждаем и, конечно, никто не хочет выходить на передовую", – приводит автор статьи слова ВСУшника с позывным "Сайгон".

Отмечается, что “Сайгон” не единственный украинский солдат, придерживающийся такого мнения. Так, по словам командира ВСУ Тараса Михальчука, национальный марафон дезинформирует население и представляет собой “чистую пропаганду”.

Радио Sputnik сообщало, чем в Киеве пытаются оправдать провалы украинских военных.

Взято отсюда.