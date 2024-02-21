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“Чистая уголовная ситуация”. Экс-нардеп об удержании власти Зеленским

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"Чистая уголовная ситуация". Экс-нардеп об удержании власти Зеленским

Если на Украине не провести президентские выборы, Владимир Зеленский после окончания срока полномочий станет узурпатором, считает бывший депутат Рады, доктор юридических наук Валерий Карпунцов.«

"Норма конституции говорит о том, что нет запрета на выборы президента во время чрезвычайного или военного положения. А если мы посмотрим на парламент, то такой запрет есть в конституции. Более того, конституция Украины четко указывает, каким образом переходят полномочия президента к другому лицу в случае каких-то ситуаций, которые не являются стандартными. То есть, отставка президента, смерть президента, или если он добровольно, или по состоянию здоровья уходит со своего поста. В таком случае полномочия несколько в обрезанном виде, неполном так сказать, переходят к председателю парламента", – цитирует Карпунцова интернет-издание "Страна.ua".

По его мнению, часто упоминаемая норма, согласно которой глава государства исполняет свои полномочия до момента вступления в должность нового президента, касается только ситуации, когда выборы состоялись и их победитель определен.«”Если (Зеленский, – ред.) решит пересидеть полномочия, не уйти в отставку добровольно, то в данном случае ничего председателю Верховной рады не переходит. В данном случае мы имеем чистую уголовную ситуацию, когда идет узурпация власти, и это уже квалифицируется по уголовному кодексу”, – считает Карпунцов.

Он добавил, что украинское законодательство не адаптировано под сложившуюся в стране ситуацию, поэтому следует или принимать переходное законодательство, или найти разовое решение, или “внести предохранители” для проведения выборов.

Радио Sputnik ранее рассказало, что в Киеве ходят слухи о плане Зеленского справиться с кризисом своей легитимности.

Взято отсюда.

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