Многие служащие французского легиона, как бывшие, так и действующие, принимают участие в украинском конфликте на стороне ВСУ, рассказал член французского Иностранного легиона по имени Франк газете The Times.«”Я приехал на Украину, не заручившись ничем иным, кроме как песней легиона, и с тех пор я никогда не возвращался домой”, – цитирует его РИА Новости.

По словам француза, из всех наемников, которых он знал в начале конфликта, на Украине остались только четверо. Большинство из них либо вернулись домой, либо были убиты.

Франк отметил, что был участником боев в разных местах, и подчеркнул, что украинский конфликт “самый интенсивный” из всех, в которых он участвовал. «”Этот конфликт не сравним с какими-либо другими, которые кто-либо из нас видел ранее, и по масштабу, и по интенсивности, это как будто Вторая мировая война в комбинации с окопами Первой мировой. Ужасы, которые ожидали профессиональных солдат тут <…> хуже, чем все, что мы видели раньше”, – заключил Франк.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных наемников, основу которых составляли французские военные. При этом Франция отрицает присутствие своих граждан в рядах ВСУ.

Радио Sputnik сообщало подробности вызова посла Франции Пьера Леви в МИД РФ.

Взято отсюда.