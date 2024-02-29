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Член ОП Петербурга Солонников: Мариуполь сохранит самобытность

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Член ОП Петербурга Солонников: Мариуполь сохранит самобытность

Специалисты из Северной столицы участвуют в восстановлении Мариуполя, однако никто не планирует делать из него “маленький Петербург”, городу помогут сохранить самобытность, заявил политолог, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников.«

"Петербургские специалисты принимают участие во всей жизни Мариуполя: восстанавливают жилые дома, транспортную инфраструктуру, дорожное покрытие. Снова открывают государственные учреждения и заведения из сферы обслуживания… Считаю значимым и приглашение туда людей других профессий: деятелей культуры, ученых, медиков. При этом Мариуполь сохранит свою самобытность, и никто не собирается превращать его в маленький Петербург", – сказал Солонников в интервью "Петербургскому дневнику".

Как отмечалось на совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, в прошлом году в Мариуполе приведено в порядок и сдано в эксплуатацию 28 объектов, в 2022 году – 24.

Радио Sputnik также рассказало, как Москва помогает в восстановлении Донецка и Луганска.

Взято отсюда.

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