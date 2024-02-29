“Чревато абсурдными действиями”. Песков призвал быть начеку из-за Макрона

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину говорят об отсутствии инстинкта самосохранения у современных западных политиков, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.«

"Что касается заявлений Макрона, это новые элементы, это гораздо опаснее. Наши западные партнеры, с одной стороны, предсказуемы, но с другой стороны, они, к сожалению, начинают обсуждать темы прямого направления воинских контингентов на Украину, которые могут нанести непоправимый урон безопасности и стабильности на континенте и привести к непоправимым последствиям", – цитирует Пескова РИА Новости.

По его мнению, сам факт такого обсуждения говорит о том, что нынешнее поколение европейских политиков, вероятно, “не имеет должного понимания слова “безопасность”, не имеет должного инстинкта самосохранения”.«”А это чревато непредсказуемостью и абсурдными действиями, и конечно, это все обязывает нас быть начеку”, – добавил Песков в эфире Первого канала.

В понедельник, 26 февраля, Макрон по итогам встречи европейских лидеров в Париже сообщил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли, и добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия “не выиграла эту войну”.

Во вторник власти многих европейских государств заявили, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.

Члены французского правительства выступили с уточняющими заявлениями по этому вопросу. Глава МИД Франции Стефан Сежурне утверждает, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны республики Себастьян Лекорню отметил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, “совершенно нормально”. По словам премьер-министра Габриэля Атталя, французские военные могли бы обеспечивать безопасность границ Украины.

Ранее радио Sputnik рассказало, как разговоры об отправке западных военных на Украину прокомментировали в МИД РФ.

Взято отсюда.