Те, кто побогаче, планируют отдельный бункер, остальные могут довольствоваться трешкой в подземном кондо

23 января 2024, 18:0084Написать комментарий

Раньше над теми, кто готовился к апокалипсису, посмеивались — казалось, человек слишком тревожен и уже не знает, куда бы еще вложить деньги. Но после событий последних лет эти действия уже не кажутся такими бредовыми. Например, в Америке по статистике за год строят несколько десятков тысяч убежищ. Бункеры используют не только от бомбардировок и на случай ядерной войны, но и для укрытия от мародеров, грабителей и стихийных бедствий. А вот рост запросов на такие объекты в России увеличился только несколько лет назад. Недавно СМИ снова проследили пугающую тенденцию — богачи по всему миру стали приобретать и строить серьезные убежища. Редакция Городских порталов решила посмотреть, как они выглядят изнутри и сколько стоят.

Миллионеры и знаменитости всё чаще тратят сотни миллионов долларов на приобретение безопасных подземных комплексов, а кто попроще — «квартир для выживания».

Например, в конце прошлого года выяснилось, что Марк Цукерберг строит крепость под своим ранчо на гавайском острове стоимостью 100 миллионов долларов, с собственными запасами энергии и продовольствия, а также взрывоустойчивыми дверями.

Рид Хоффман, соучредитель LinkedIn, заявил, что по крайней мере половина его коллег-миллиардеров из Кремниевой долины имеют ту или иную форму «страховки на случай апокалипсиса» в виде таких убежищ либо в США, либо за рубежом.

Кондо под землей

Те, что попроще, приобретают квартиры в необычном кондоминимуме под землей. Например, компания Survival Condo представила подземный многоквартирный дом, в котором единовременно могут проживать до 70 человек.

Помещение переоборудовано из бывшей ракетной пусковой шахты, уходящей в глубь Земли на 174 метра. Входная пара дверей весит около 14,5 тонны, толщина бетонных стен составляет 9 метров, а купол бункера способен выдерживать силу ветра до 800 км/ч.

Площадь одного кондоминиума составляет в среднем 185 квадратных метров, а его ориентировочная стоимость — от 1,5 до 3 миллионов долларов. К настоящему моменту все апартаменты проданы.

Бункер на случай ядерной зимы

В России на популярных сайтах объявлений также можно найти предложения услуг строительства бункеров, убежищ и комнат безопасности. Их стоимость начитается с 1,6 миллиона рублей. Во время военных действий или стихийных бедствий бункер станет безопасным местом, а в мирное время его можно использовать как погреб: хранить вино и соленья.

Как говорят в одной из таких компаний, изготавливать убежища они начали недавно, примерно 3 года назад. Предприниматели объясняют, что люди интересуются строительством бункеров, но пока заказывают редко. Основная масса клиентов, решившихся на возведение бункера, — это жители Москвы, Питера и Сочи.

— Так как изделие находится на стыке строительства и производства металлоконструкций, родилась идея строительства убежищ. Весь спектр работ производим мы: изготавливаем всё на производстве, проектируем, устанавливаем, — рассказывал представитель компании Александр Григорьев.

Бункеры проектируют и строят исходя из запросов: для защиты от вооруженного нападения, на случай ядерной зимы или от стихийных бедствий. Для каждой потенциальной опасности своя толщина стен, глубина залегания, а также инженерные системы.

— Необходимо следить, чтобы у бункера работала система вентиляции и не было влаги. Один объект мы оснащали на случай ядерной зимы — надеюсь, что в деле его не испытают, — отметил директор.

Основные характеристики бункера для ядерной зимы заключаются в конструктивных отличиях и наличии системы обеспечения.

— Если говорить про бетонный вариант, то он отличается толщиной бетона, объемом армирования и глубиной залегания. Металлический вариант отличается толщиной металла, наличием и толщиной усиления, а также устанавливается дополнительная бетонная плита с особыми характеристиками, — отметил Александр Григорьев.

Кроме того, в бункере на случай ядерной зимы обеспечивается особая система очистки поступающего воздуха, есть дополнительные запасы питьевой воды, генератор и система автономного отопления.

Если убежище не оснащено системой отопления, в мирное время его можно использовать как погреб, хранить разного рода соленья и вино. Если же отопление есть, то можно построить дополнительный неотапливаемый отсек для хранения.

Что еще почитать:

небоскреб с висячими садами и снежной комнатой: смотрим фото самого дорогого дома в мире — в нём живут всего 6 человек;

отгородились забором: 5 звезд, которые бросили всё и уехали в деревню (а когда-то они были богаты и знамениты);

врачи давали ей 90 дней, а она выжила и начала писать: как детективы вытащили Дарью Донцову с того света.

Взято Источник

23.01.2024