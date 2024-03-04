“Что останется от фракции?” Из “Слуги народа” бегут депутаты, пишут СМИ

Гнетущая ситуация на фронте, неоправдавшиеся надежды на скорую победу и неизвестность в глобальном плане являются причинами роста количества желающих депутатов от фракции “Слуга народа” досрочно сложить мандаты, сообщило интернет-издание “Страна.ua”.«

"Раньше говорили, что примерно 20 людей хотят сложить мандат. Сейчас желающих уйти значительно больше, но их просто не отпускают. Блокируется на уровне руководства фракции. Если бы сейчас можно было бы спокойно уйти из Рады без каких-либо последствий, то вопрос – что вообще останется от фракции, да и от парламента в целом", – пишет интернет-издание в Telegram-канале со ссылкой на источник во фракции.

По его словам, с депутатами вообще не считаются, зато в их адрес постоянно звучат угрозы в связи с ответственностью перед людьми.«”Это уже всех тупо достало. На многих депутатов оказывает гнетущее воздействие ситуация на фронте и неоправдавшиеся надежды на скорую победу в войне. Нет понимания, куда вообще всё это движется, потому что вообще никто в известность по глобальным планам не ставит”, – говорит источник во фракции.

Также, по его словам, на желание многих “Слуг” сложить мандат повлияла последняя встреча Владимира Зеленского с монобольшинством. Если раньше эти встречи мотивировали, то теперь партия не видит ни перспектив, ни политического будущего.«”Так и смысл тогда нашего пребывания здесь? Просто, чтоб кнопочку нажимать по приказу сверху. Многих это демотивировало ещё больше, внутренне настроение сейчас – смута и безысходность. <…> У многих давно уже “чемоданное настроение”, – рассказал источник интернет-издания.

Ранее радио Sputnik рассказало, как депутат “Слуги народа” смог купить два Mercedes по 266 долларов каждый.

Взято отсюда.