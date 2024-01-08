Ведомство хранит гробовое молчание после опубликованного видео с эмоциональной речью Николая Любавина

Уже сутки в Волгограде начальник ГУ МЧС по Волгоградской области и пресс-служба ведомства отмалчивается после опубликования скандального видео с селекторного совещания, на котором генерал-майор Николай Любавин проклинает своих подчиненных, желая заболеть онкологическими заболеваниями. Пока в МЧС региона молчат, видимо, пытаясь сформировать официальную позицию, наши коллеги из V1.RU собрали всё, что известно о скандале и его предыстории.

«Чтобы у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья»

Накануне в редакцию V1.RU на условиях анонимности обратился читатель, который прислал видео, записанное якобы во время одного из селекторных совещаний в главке МЧС по Волгоградской области.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

В пресс-службе банка «Открытие» в свою очередь сообщили, что предположения сотрудников МЧС о своем невольном участии в акции «Приведи друга» или чем-то похожем ошибочны.

— По акции могу сказать, что она тут вообще странным образом упомянута. Она касалась дебетовых и кредитных карт. С зарплатными проектами вообще никак не связана, — сообщил корреспонденту V1.RU пресс-секретарь банка.

Причины же упоминания названия банка в коротком, но крайне эмоциональном выступлении генерал-майора Любавина в пресс-службе «Открытия» оперативно прокомментировать не смогли и попросили время на подготовку, не уточнив, когда ответ будет готов.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области также отказались оперативно прокомментировать как информацию о результатах проведенной проверки возможного лоббизма банковских продуктов и услуг со стороны начальника ГУ МЧС по региону Николая Любавина, так и о реакции ведомства на выступление генерала. Старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина потребовала прислать официальный письменный запрос, сразу уточнив, что ответ на него в любом случае будет «не сегодня».

«Есть ли вообще жена?»

При этом ни сами сотрудники ГУ МЧС России по Волгоградской области, ни открытие официальные данные не могут ответить на вопрос: женат ли официально на самом деле 49-летний генерал Любавин или речь идет о его спутнице с другим жизненным статусом?

Так, в последней опубликованной в открытых источниках декларации о доходах Николая Любавина за 2021 год нет никаких упоминаний о наличии у него супруги и несовершеннолетних детей. Судя по декларации, в собственности у начальника МЧС по Волгоградской области не было квартиры, а имелось лишь ведомственное жилье площадью в 124 квадратных метра. Из транспорта у Николая Любавина был задекларирован лишь мотоцикл «Восход-М».

Узнать точку зрения самого Николая Любавина пока не удалось: ни на один из известных редакции телефонных номеров генерала дозвониться не удалось. Только по одному номеру на звонок ответила женщина, которая представилась родственницей генерала.

— В чём ваш вопрос? — уточнила женщина. — Если он пожелает на него ответить, то он свяжется с вами.

После этого в трубке прозвучали гудки. Николай Любавин так и не перезвонил.

Идет проверка?

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о проверке проклинающего подчиненных генерала МЧС из Волгограда. При этом Александр Хинштейн оказался оперативнее самого ведомства.

— Генерал МЧС публично пожелал, чтобы у жалобщиков на него «руки отсохли и онкологией заболела вся семья». Совершенно недопустимо для высшего офицера и должностного лица: Николай Любавин возглавляет Волгоградское ГУ МЧС. Тем более что всё это было сказано не в частной беседе, а публично, на видеоселекторном совещании, — заявил депутат Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

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08.01.2024