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“Чудовищный акт терроризма”. Песков об ударах ВСУ по Донецку

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"Чудовищный акт терроризма". Песков об ударах ВСУ по Донецку

Удары украинской армии по Донецку, гражданской инфраструктуре и мирным жителям являются чудовищным актом терроризма, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.«

"Киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо, в том плане, что они наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. Они наносят удары по людям, по гражданскому населению. Тот удар, который был накануне по торговым рядам в Донецке, это является чудовищным актом терроризма, потому что используются неизбирательные вооружения, которые повлекли жертвы такого большого количества людей", – цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, Москва решительно осуждает удары Киева по Донецку.«

"Министерство обороны, наши средства ПВО, другие соответствующие ведомства принимают необходимые меры для защиты от подобного рода террористических атак… Мы решительно это осуждаем, и естественно будет продолжаться специальная военная операция с тем, чтобы оградить наших людей от этой опасности", – отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что президент РФ Владимир Путин выслушал соответствующие доклады о ситуации в городе и раздал необходимые поручения.«

"Все необходимые меры для оказания медицинской помощи раненым, все принимаются на уровне республики, естественно были соответствующие доклады президенту, были даны необходимые поручения, хотя и так принимаются всеми службами все необходимые меры", – подытожил пресс-секретарь главы государства.

Радио Sputnik сообщало, что стала известна реакция генсека ООН Антониу Гутерриша на массированный обстрел ВСУ Донецка.

Взято отсюда.

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