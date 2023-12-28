Что говорят политики и эксперты, что ждет Елену Ситникову

Тема весенних пожаров больная для всей России. В 2023 году они бушевали во многих регионах, оставив после себя выжженные земли, слезы о погибших и сгоревшие дома. С последствиями стихии разбираются весь год и не всем погорельцам построили новое жилье.

Под Новый год, в день, когда в администрации Кургана (областного центра Курганской области) должна была состояться пресс-конференция, посвященная празднику, градоначальницу Елену Ситникову неожиданно для всех задержали и предъявили ей обвинение в халатности. Связано это, по версии нескольких источников, именно с пожаром в пригороде Кургана, в старинном поселке Смолино. Что происходило в день задержания главы Кургана, как на это реагировали горожане, власти и политики и почему это необычная история — в материале 45.RU.

Последняя неделя 2023 года в Кургане перестала быть томной 26 декабря. Примерно в 15:40 в СМИ и телеграм-каналах начали публиковать информацию о задержании главы областного центра Елены Ситниковой. Источник 45.RU тогда сообщил, что задерживать ее приехали сотрудники СКР из Москвы. Возможными причинами они назвали весенние пожары, а конкретно — пожар в Смолино 7 мая. К вечеру стало понятно, почему мэрия резко перенесла утреннюю пресс-конференцию с участием Ситниковой по поводу празднования Нового года на неопределенный срок.

Главой областного центра Зауралья Ситникова стала в мае 2021 года. Тогда город впервые возглавила женщина. Она окончила Курганский госуниверситет по специальностям «филология» и «юриспруденция». Пост уроженка Кургана заняла позже, и не без громкой истории. 7 июля 2021 года депутаты Курганской городской думы голосовали за избрание главы города, и при первом голосовании большинство были за кандидатуру депутата Романа Сергеечева (12 голосов). Ситникова получила только 10, 1 бюллетень был испорчен. Но после депутаты гордумы переголосовали, и пост достался ей.

До того, как Елене Ситниковой пришлось отвечать за благополучие 300 тысяч жителей, с февраля 2020 года она работала замом главы Кургана — директором департамента соцполитики. Еще ранее — была первым замом главы Кетовского района области по социальным вопросам, ранее 8 лет трудилась в управлении социальной политики правительства региона. Она замужем, есть дочь.

Елена Ситникова не боится общаться и с жителями, умело реагирует на критику, хоть и признавалась в интервью 45.RU, что не читает комментарии. При этом в день задержания никто официальных комментариев о том, что происходит, не давал.

И пока весь город обсуждал задержание, в официальных аккаунтах областного правительства и мэрии в тот вечер писали про снежные фигуры и завершение строительства канализационных очистных сооружений, а в аккаунте самой Ситниковой поздним вечером публиковали предупреждение об ограничениях на трассе из-за непогоды. В аккаунте губернатора Вадима Шумкова — посты о вручении подарка ребенку из Катайского округа и передаче новых пожарных машин.

Корреспондент 45.RU в тот вечер попытался узнать мнение о задержании Ситниковой у нескольких депутатов городской думы, но они ответили, что сказать им нечего. Свое отношение к происходящему тогда озвучила только депутат областной думы Наталья Воробьёва. Она рассказала, что неплохо относится к Елене Ситниковой.

— Я неплохо отношусь к Елене Вячеславовне, давно ее знаю. Мы по некоммерческому сектору с ней общались, когда она еще была на других должностях. Но сейчас человек оказался на том месте, где оказался. У нее есть определенная ответственность, не только права, но и ответственность возросшая, — отметила Воробьева.

Соцсети встретили новость бурно, и не совсем однозначно. Кто-то воспринял ее как подарок на Новый год, кто-то посетовал, что глава сама ничего не поджигала и после такого вряд ли кто-то вообще пойдет работать в руководство. Вот что они писали в крупнейшем городском паблике «Типичный Курган»:

— Годная новость подъехала, — самый популярный комментарий.

— За что?! Такая красивая женщина. А какое годами отрепетированное презрительное отношение ко всем «нижестоящим». И шубка норковая так к лицу… — вторит следующий комментатор.

— После такого скандала со смертями ей нужно добровольно покинуть пост мэра! — еще одно очень популярное (судя по количеству лайков) предложение.

Были и те, кто вступились за мэра в комментариях к материалам.

— Чему вы радуетесь? Что вам лично от этого? Она, что ли, поджигала? Или вам сейчас золотого мэра поставят? Радостного мало, очень всё печально.

— Зачем радоваться плохому… Потому что хорошего нет или не видим, люди… Печально.

— Какой бред! Кто-то поджигает, а она как могла такой пожар предотвратить? Собой закрыть? И кто после этого пойдет в мэры? Только самоубийца. Люди, как с вами жить и работать? — возмущался один из читателей 45.RU.

Кто официально поддержал главу города

На следующий день в поддержку главы Кургана активно начали высказываться политики. Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков, к примеру, рассказал 45.RU, что «не следует торопиться с критикой и мыслями» по поводу происходящего с Ситниковой, пока нет решения суда. Работу главы он оценил на отлично, добавив, что «глава города работает 24 часа в сутки и не жалеет ни себя, ни своей семьи».

— Какие бы обстоятельства, какое бы решение суда ни было, я ни разу не встречал у нее неделового и некачественного подхода к работе. Допускаю, что могут быть ошибки. Они есть у меня, есть у каждого. Вопрос: что это могут быть за ошибки? Намеренные? Нет, я в этом уверен. Нам необходимо, объединившись, не позволить утопить человека. Очень много на нее наговоров, — добавил Александр Ильтяков.

Сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов сообщил информагентству Ura.ru, что ему «очень жаль, что так случилось с мэром Еленой Вячеславовной». По его мнению, «Ситникова — лучший мэр, который переживает за город» и Курган «под ее руководством преобразился». Поддержали ее в публичном пространстве и председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов и глава гордумы Игорь Прозоров.

Примерно через сутки после новостей о задержании в аккаунте Елены Ситниковой в ее телеграм-канале появились фото, на которых она навещает семьи бойцов, погибших в СВО. Еще через пару часов начальник управления массовых коммуникаций и общественных отношений Татьяна Прокопьева прислала ответ на запрос 45.RU, в котором сообщила, что глава города Елена Ситникова «находится на рабочем месте, сегодня она передала новогодние подарки семьям погибших участников СВО».

— При этом бюджет Кургана 27 декабря впервые принимали без участия главы города, ее не было на заседании, — рассказывал депутат гордумы Иван Камшилов.

Почему ситуация с обвинением главы города из-за пожаров необычная?

По словам научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлёва, ситуация с обвинением главы города в любом случае ударит по авторитету мэрии и повлияет на решения, которые будут принимать власти.

— Очевидно, что так размашисто, как раньше, они действовать не смогут. Получается презумпция виновности к их действиям со стороны общества: если мэра посадят, то может там все такие? Это резко сократит свободу выбора для чиновников: любое их действие, которое может быть воспринято как неправильное, именно так и будет восприниматься. Социальная напряженность может расти, даже если всё будут делать правильно, но не смогут это объяснить населению.

По опыту Журавлёва, пожаров, по которым можно выдвинуть обвинение главе города, не так много.

— Значит, власти города не сделали что-то, что должны были сделать. Они не сделали ничего вредоносного, потому что тогда была бы не «халатность», а более жесткое обвинение. Но они и не сделали того, что, по мнению следствия, обязаны были сделать. Поэтому ситуация редкая. <…> Чиновники у нас обычно требования формальные выполняют. Поэтому попасть под каток в таком случае — это крайняя редкость.

Эксперт считает, что в отставка Ситниковой произойдет в случае, если ей вынесут обвинительный приговор.

— Если она не будет осуждена, то это серьезный вопрос. Если она человек очень высокоморальный, ее могут попросить остаться из политических соображений. Психология наших жителей такова, что если человек уходит с высокого поста, значит считает себя виноватым. Поэтому вполне возможно, если она не будет осуждена, она останется на своем месте, чтобы ни у кого не возникало вопросов.

Дмитрий Журавлёв добавил, что проколов со стороны Елены Ситниковой, которые могли бы «долететь до московских коридоров», он ранее не слышал.

Отметим, что Смолино — это не единственный пострадавший от пожаров поселок в Курганской области. Огонь практически полностью уничтожил татарское село Юлдус и деревню Плоская в Шадринском округе, деревню Логоушка в Кетовском округе. По последним данным МЧС России, которые есть лишь на конец мая, в пожарах в регионе 21 человек погиб. Увеличилась ли цифра жертв с тех пор, как идет расследование уголовных дел, и сколько их сейчас расследуется, в СКР пока не комментируют.

Как Елена Ситникова стала главой Кургана, кем была до этого и с какими сложностями столкнулась при руководстве городом — в нашем материале.

Взято Источник

28.12.2023