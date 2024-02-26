Западные спецслужбы передают ВСУ координаты для нанесения ударов по российским войскам, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.«”США и Великобритания – тут не нужно ограничиваться только ЦРУ, это различные структуры и службы англосаксонского дуэта – предоставляли координаты и данные украинским вооруженным силам для нанесения ударов опять же из поставок вооружений по линии НАТО”, – сказала Захарова в интервью “Известиям”.

Она напомнила, что российский МИД на протяжении последних двух лет говорил об участии западных агентов в конфликте в роли наводчиков для ВСУ.

Ранее радио Sputnik рассказало, сколько шпионских баз ЦРУ создало недалеко от украинско-российской границы.

Взято отсюда.